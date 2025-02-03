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Пять арабских стран против плана Трампа

10:25 1541

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта и Иордании, а также советник главы Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов президента США Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газа.

Американское издание Axios цитирует письмо, в котором говорится, что Ближний Восток уже «обременен самым большим количеством перемещенных лиц и беженцев в мире». «Мы должны проявлять бдительность, чтобы не увеличить риск для региональной стабильности путем дальнейшего перемещения населения, даже если это временно, поскольку это увеличивает риск радикализации и беспорядков в регионе в целом», – сказано в этом послании.

«Палестинцы будут жить на своей земле и помогать в ее восстановлении, и они не должны быть лишены права голоса во время реконструкции и должны взять на себя ответственность за этот процесс при поддержке международного сообщества... Палестинцы не хотят покидать свою землю. Мы безоговорочно поддерживаем их позицию. Такой шаг придаст конфликту новое опасное измерение», – заявили авторы письма.

В письме также говорится, что лучшим решением является план создания двух государств для двух народов, который гарантировал бы безопасность израильтянам и палестинцам.

Axios отмечает, что письмо было доставлено в Госдепартамент США 3 февраля послами пяти арабских стран.

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