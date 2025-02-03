Словакия готовится получать азербайджанский газ

Словакия и Европейская комиссия (ЕК) ведут работу по организации поставок газа из Азербайджана. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Вместе с Европейской комиссией работаем над альтернативой — импортом газа из Азербайджана в Словакию, что, с одной стороны, обеспечило бы хорошие, качественные и безопасные поставки газа для нашей страны при обеспечении внутреннего потребления. Наряду с этим мог бы постепенно восстанавливаться и транзит газа», — сказал Фицо в записанном по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.

Вместе с тем Фицо надеется, что в скором времени переговорный процесс «принесет хорошие новости».