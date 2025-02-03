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Эрдоган и новый лидер Сирии подпишут важные соглашения

10:35 1214

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может нанести визит в Сирию перед началом месяца Рамадан. Посетить соседнюю страну его пригласит президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на переговорах в Анкаре, которые пройдут во вторник, передает газета Türkiye.

Священный для мусульман месяц Рамадан в 2025 году начинается с заходом солнца 28 февраля. Последним днем поста станет 30 марта, завершится Рамадан праздником Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

По информации турецкой газеты, на встрече Эрдогана и аш-Шараа планируется обсудить вопросы восстановления Сирии и противодействия терроризму. По итогам переговоров и совместного заседания правительств двух стран ожидается подписание важных соглашений в экономике, в транспорте, в сфере связи, сельском хозяйстве, военно-техническом сотрудничестве.

Турция станет второй после Саудовской Аравии страной, которую в качестве президента Сирии на переходный период посетит аш-Шараа.

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