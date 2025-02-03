Иранцы приплыли с наркотиками в Азербайджан

В результате совместной спецоперации сотрудников Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы (ГПС) был предотвращен незаконный оборот более 13 килограммов наркотических средств и 4400 таблеток, контрабандой ввезенных в страну по Каспийскому морю.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате операции, проведенной полицией и пограничниками на территории Сумгаита, на берегу Каспийского моря были задержаны граждане Ирана - 32-летний Гаффар Гызыл и 34-летний Бехзат Гаранеджат. На лодке, которой они управляли, было обнаружено 11 кг 680 граммов марихуаны, 1 кг 510 граммов героина и 4400 таблеток метадона.