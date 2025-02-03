Пашинян о пользе поражения для Армении

Армения сама по себе «является высшей целью и не может быть более высокой национальной цели, чем Республика Армения», заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины США в Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба армянского Кабмина, Пашинян коснулся происходящих в Армении и вокруг нее процессов, а также идеологических изменений.

По словам Пашиняна, «пройдя через поражение в 44-дневной войне, Армения обрела возможность иметь независимое, суверенное государство».