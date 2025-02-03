Казахстан скоро опубликует предварительный отчет по крушению самолета AZAL

Предварительный отчет по крушению самолета AZAL будет опубликован в ближайшие дни.

Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, передают казахстанские СМИ.

По словам министра, «работы находятся на завершающем этапе, мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, это очень тонкая кропотливая работа».

Он отметил, что в работах участвуют специалисты Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России.