Казахстан скоро опубликует предварительный отчет по крушению самолета AZAL
Предварительный отчет по крушению самолета AZAL будет опубликован в ближайшие дни.
Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, передают казахстанские СМИ.
По словам министра, «работы находятся на завершающем этапе, мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, это очень тонкая кропотливая работа».
Он отметил, что в работах участвуют специалисты Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России.