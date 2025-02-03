Иран стахановскими темпами создает ядерное оружие

Адмирал Али Шамхани назначен ответственным за ядерное досье Ирана, пишут официальные иранские СМИ.

Тем временем The New York Times пишет, что группа иранских ученых работает над ускоренным способом создания ядерного оружия.

По данным американской разведки, инженеры и специалисты в области вооружений Ирана стремятся сократить время производства атомного оружия до нескольких месяцев.