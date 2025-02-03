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Почему детям важно играть?

расскажет психолог
11:16 810

Традиционные игры с игрушками являются одновременно ключевым инструментом и стимулирующим процессом в развитии и формировании социальных, двигательных и эмоциональных навыков детей.

Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала психолог Эльнара Бахышлы.

По ее словам, в последнее время раннее внедрение в жизнь детей таких технологических устройств, как телефоны и телевизоры, «вытеснило» традиционный игровой процесс: «Если раньше дети играли в игрушки до 10–11 лет, то сейчас они отходят от игрушек в 5–6 лет. Хотя основной причиной этого являются современные технологии, родители в качестве еще одной причины называют посещение детьми школы. Некоторые родители считают, что тратить время на игры с ребенком, который ходит в школу, — пустая трата времени. Однако, учитывая возраст детей, для этих возрастных групп существуют разнообразные, интересные, настольные, творческие и экспериментальные игры. В целом, человек может играть в игры до 18 лет».

Психолог отметила, что сюда входят игры со сложным содержанием, спортивные, логические игры, игры на конструирование. Дети узнают о мире и о том, как с ним взаимодействовать, из своего окружения, особенно от взрослых, говорит Эльнара Бахышлы.

По словам психолога, игры здесь представляют собой запланированную предварительную модель: «В возрасте от одного месяца до 3–4 лет взрослые направляют игровые навыки ребенка. Этот процесс замедляется при переходе к творческим играм. Именно в период от одного месяца до четырех лет совместные игры родителя и ребенка имеют решающее значение. С 3–4 лет дети начинают применять свое воображение и то, что они наблюдают в окружающей среде, в игре. Родители не должны полностью устраняться в это время. Им определенно следует выделить время, чтобы понаблюдать за своими детьми».

Бахышлы отметила, что в это время родителям следует обратить внимание на то, как ребенок играет, как он обращается с игрушками, что смотрит и как применяет это в играх: «Кроме того, совместная активная игра имеет важное значение для укрепления эмоциональных потребностей и эмоциональных связей между родителем и ребенком».

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