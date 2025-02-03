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В Южной Корее подтвердили: северокорейцы больше не воюют с Украиной

11:23 1781

Войска Северной Кореи не участвуют в боевых действиях в Курской области РФ с середины января. Это подтвердила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Таким образом, южнокорейская разведка подтвердила сообщение The New York Times о том, что северокорейские солдаты отведены с линии фронта в середине января из-за значительных потерь.

«С середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской Курской области, участвуют в боевых действиях», - заявили разведчики.

Отмечается, что одной из причин отсутствия северокорейских войск в Курской области являются большие потери, и сейчас продолжаются усилия, чтобы определить точную причину.

Ранее The New York Times сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын в течение двух месяцев «подвергался шоку» от российской тактики «мясных штурмов» и вывел свои войска, поскольку потери КНДР были слишком велики.

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