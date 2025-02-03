USD 1.7000
EUR 1.7519
RUB 1.7036
Подписаться на уведомления
Как взорвали Армена Саркисяна
Новость дня
Как взорвали Армена Саркисяна

Лавров сравнил концепцию Трампа с гитлеровским лозунгом

11:32 1171

Переход США с приходом президента Дональда Трампа к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с гитлеровским лозунгом «Германия превыше всего», говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова в журнале «Россия в глобальной политике».

«Переход к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», а ставка на «установление мира посредством силы» может окончательно похоронить дипломатию. Не говоря уже о том, что в таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона по Уставу ООН», - цитирует ТАСС российского министра.

По словам Лаврова, с возвращением к власти в США республиканской администрации осмысление Вашингтоном международных процессов после Второй мировой войны приобрело новое измерение: «Весьма красноречивые заявления на этот счет сделал в Сенате 15 января новый госсекретарь Марко Рубио. Их смысл: послевоенный миропорядок не просто устарел, а был превращен в оружие, используемое против интересов США. То есть неугоден теперь не только Ялтинско-Потсдамский мир с центральной ролью ООН, но уже и «порядок, основанный на правилах», который, казалось бы, воплощал в себе эгоизм и аррогантность ведомого Вашингтоном Запада в эпоху после холодной войны».

Новая АФФА отменяет свое же решение и меняет правила во время игры
Новая АФФА отменяет свое же решение и меняет правила во время игры Разве так можно?
12:20 625
В Южной Корее подтвердили: северокорейцы больше не воюют с Украиной
В Южной Корее подтвердили: северокорейцы больше не воюют с Украиной
11:23 1784
Иран стахановскими темпами создает ядерное оружие
Иран стахановскими темпами создает ядерное оружие
11:10 1200
Казахстан скоро опубликует предварительный отчет по крушению самолета AZAL
Казахстан скоро опубликует предварительный отчет по крушению самолета AZAL новость дополнена
10:51 1608
Эрдоган и новый лидер Сирии подпишут важные соглашения
Эрдоган и новый лидер Сирии подпишут важные соглашения
10:35 1219
Пашинян поделился своими ожиданиями от США
Пашинян поделился своими ожиданиями от США
10:01 2273
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну по ту сторону океана
05:12 2935
Сбитый самолет AZAL подорвал гражданскую авиацию России
Сбитый самолет AZAL подорвал гражданскую авиацию России горячая тема
3 февраля 2025, 21:02 11681
Украина поднимет руки вверх?
Украина поднимет руки вверх? аналитики в объективе Эйнуллы Фатуллаева
3 февраля 2025, 22:45 8130
Самая тупая торговая война в истории человечества
Самая тупая торговая война в истории человечества главная тема
3 февраля 2025, 18:45 7390
Ювелирная партия Эрдогана
Ювелирная партия Эрдогана горячая тема
3 февраля 2025, 19:02 7308

ЭТО ВАЖНО

Новая АФФА отменяет свое же решение и меняет правила во время игры
Новая АФФА отменяет свое же решение и меняет правила во время игры Разве так можно?
12:20 625
В Южной Корее подтвердили: северокорейцы больше не воюют с Украиной
В Южной Корее подтвердили: северокорейцы больше не воюют с Украиной
11:23 1784
Иран стахановскими темпами создает ядерное оружие
Иран стахановскими темпами создает ядерное оружие
11:10 1200
Казахстан скоро опубликует предварительный отчет по крушению самолета AZAL
Казахстан скоро опубликует предварительный отчет по крушению самолета AZAL новость дополнена
10:51 1608
Эрдоган и новый лидер Сирии подпишут важные соглашения
Эрдоган и новый лидер Сирии подпишут важные соглашения
10:35 1219
Пашинян поделился своими ожиданиями от США
Пашинян поделился своими ожиданиями от США
10:01 2273
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну по ту сторону океана
05:12 2935
Сбитый самолет AZAL подорвал гражданскую авиацию России
Сбитый самолет AZAL подорвал гражданскую авиацию России горячая тема
3 февраля 2025, 21:02 11681
Украина поднимет руки вверх?
Украина поднимет руки вверх? аналитики в объективе Эйнуллы Фатуллаева
3 февраля 2025, 22:45 8130
Самая тупая торговая война в истории человечества
Самая тупая торговая война в истории человечества главная тема
3 февраля 2025, 18:45 7390
Ювелирная партия Эрдогана
Ювелирная партия Эрдогана горячая тема
3 февраля 2025, 19:02 7308
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться