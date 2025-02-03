Лавров сравнил концепцию Трампа с гитлеровским лозунгом

Переход США с приходом президента Дональда Трампа к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с гитлеровским лозунгом «Германия превыше всего», говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова в журнале «Россия в глобальной политике».

«Переход к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», а ставка на «установление мира посредством силы» может окончательно похоронить дипломатию. Не говоря уже о том, что в таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона по Уставу ООН», - цитирует ТАСС российского министра.

По словам Лаврова, с возвращением к власти в США республиканской администрации осмысление Вашингтоном международных процессов после Второй мировой войны приобрело новое измерение: «Весьма красноречивые заявления на этот счет сделал в Сенате 15 января новый госсекретарь Марко Рубио. Их смысл: послевоенный миропорядок не просто устарел, а был превращен в оружие, используемое против интересов США. То есть неугоден теперь не только Ялтинско-Потсдамский мир с центральной ролью ООН, но уже и «порядок, основанный на правилах», который, казалось бы, воплощал в себе эгоизм и аррогантность ведомого Вашингтоном Запада в эпоху после холодной войны».