Армения о позитивной динамике с Азербайджаном

Продолжаются усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку, также наблюдается позитивная динамика в процессе подготовки мирного соглашения. Об этом журналистам заявил замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.

«Наши подходы к завершению мирного соглашения, к которому мы действительно очень близки, продвижению процесса делимитации, в котором есть позитивная динамика, и открытию коммуникаций являются конструктивными, направленными на реальное достижение прочного мира», - отметил замминистра.

Ованнисян добавил, что продолжается работа со всеми партнерами, чтобы поддержать этот процесс.

«Конечно, мы должны верить, что добьемся результатов», - подчеркнул он.