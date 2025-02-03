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Армения о позитивной динамике с Азербайджаном

11:37 1107

Продолжаются усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку, также наблюдается позитивная динамика в процессе подготовки мирного соглашения. Об этом журналистам заявил замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.

«Наши подходы к завершению мирного соглашения, к которому мы действительно очень близки, продвижению процесса делимитации, в котором есть позитивная динамика, и открытию коммуникаций являются конструктивными, направленными на реальное достижение прочного мира», - отметил замминистра.

Ованнисян добавил, что продолжается работа со всеми партнерами, чтобы поддержать этот процесс.

«Конечно, мы должны верить, что добьемся результатов», - подчеркнул он.

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