Новая АФФА отменяет свое же решение и меняет правила во время игры

Накануне Исполком АФФА принял решения, которые еще долго будут обсуждаться и окажут серьезное влияние на дальнейшее развитие азербайджанского футбола. Сегодня остановимся на двух пунктах: отменен лимит на легионеров и увеличено количество команд в Премьер-лиге с 10 до 12. И все это уже с сезона 2025/26.

Начнем с того, что подобные решения должны приниматься не за шесть месяцев до вступления в силу, а значительно раньше. Было бы логично, если бы нововведения заработали с сезона 2026/27. У клубов есть текущие долгосрочные контракты с футболистами, в том числе и с местными. Согласно решению, принятому Исполкомом в мае 2024 года, с сезона 2025/26 лимит на легионеров должен был быть изменен - вместо семи иностранцев команды могли бы выпустить на поле восьмерых легионеров. Но теперь новое руководство АФФА отменило свое же решение, поставив некоторые клубы в затруднительное положение. Спешным выглядит и желание увеличить количество команд в Премьер-лиге. Правила игры должны объявляться до ее начала и не меняться по ходу. Вносить изменения в регламент проведения соревнований в середине сезона неправильно. К тому же АФФА пока не уточняет, как именно он будет изменен. Покинет ли элиту последняя команда Премьер-лиги? Сколько клубов поднимутся вверх из Первой лиги - два или три? Такой неопределенности в самом разгаре сезона быть не должно. Теперь непосредственно о решениях, принятых вчера. Начнем с упразднения лимита на легионеров. Напомним, что там есть некоторые нюансы. В заявке на сезон иностранцев может быть сколько угодно, но в заявке на матч - не больше 17-ти. Если клуб заявит на сезон не более 12 легионеров, то сумма взносов за них останется прежней - от 5 до 10 тысяч манатов. А вот за 13-го, 14-го и 15-го легионера платить придется по 100 тысяч за каждого. Если 16 и более - по 200 тысяч. Для сравнения: в нынешнем сезоне если у клуба больше 12 легионеров, то он, начиная с 13-го иностранца, платит по 50 тысяч. К тому же сейчас за легионеров, выступающих за свои национальные и молодежные сборные, взносы не требуются. Со следующего сезона Исполком АФФА это правило отменил.

Мнения об отмене лимита разделились. Кто-то считает, что это окончательно добьет национальную команду Азербайджана, а кто-то рассчитывает, что, наоборот, заставит местных футболистов развиваться в более конкурентной среде. Скажу так. Сегодня сборная Азербайджана опустилась в лигу «D» Лиги наций. Мы не в состоянии обыграть Эстонию и теперь будем играть с командами уровня Гибралтара. То есть национальная команда фактически в самом низу. Возможно, после отмены лимита ситуация будет еще хуже, и мы начнем проигрывать даже «карликам». Но что это принципиально изменит? Мы и так уже на дне! Поэтому почему бы не рискнуть с отменой лимита? Больше не будет тепличных условий для азербайджанских футболистов. Их ждет конкурентная борьба с иностранцами. Кто лучше, тот и будет играть в стартовом составе. Ценник на местных футболистов отныне не будет завышенным. Будет больше стимулов уезжать в зарубежные чемпионаты и уже оттуда попадать в сборную. Отмена лимита на легионеров облегчит жизнь азербайджанских клубов в еврокубках. Хочется верить, что с нового сезона результаты на европейской арене постепенно начнут улучшаться и не только «Карабах» будет попадать в основную стадию клубных турниров.

Что касается решения о расширении Премьер-лиги до 12 команд, то тут важен формат, который пока не определен. Первый и, на мой взгляд, оптимальный вариант - играть в три круга. Каждая команда проведет по 33 матча. У кого будет 17 домашних игр, а у кого 16 - можно решить при помощи жребия. Второй вариант - после двух кругов разделить команды на две шестерки. Такая формула уже когда-то была в чемпионате Азербайджана и себя не оправдала. Главная проблема в отсутствии мотивации у команд нижней шестерки. Зачем убиваться, если нет разницы между 7-м и 10-м местом? Добавить интереса к турниру во второй шестерке может, например, внедрение матчей плей-офф за последнюю путевку в еврокубки. Допустим, команды, занявшие 7-е и 8-е места, играют в стыковых матчах с клубами, ставшими пятыми и шестыми. А победители этих матчей играют с третьей и четвертой командами. Ну а потом уже финал, победитель которого отправится в Лигу конференций. Если среди команд, расположившихся на 3-8-х позициях, есть обладатель Кубка Азербайджана, уже обеспечивший себе участие в еврокубках, то можно привлечь к играм плей-офф клуб, занявший 9-е место. Но все это очень сложно и явно не понравится клубам, которые весь сезон вели упорную борьбу за место в первой четверке. Повторю: первый вариант с матчами в три круга выглядит предпочтительнее. Главное, чтобы две дополнительные команды соответствовали уровню Премьер-лиги и не были бы мальчиками для битья.