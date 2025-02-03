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Администрация Трампа добивает USAID

12:22 359

Администрация президента США Дональда Трампа публично раскритиковала деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).

На сайте Белого дома появилась новость о масштабных «расточительстве и злоупотреблениях» в USAID. В частности, сообщается, что агентство направило сотни миллионов долларов на «ирригационные каналы, сельскохозяйственное оборудование и удобрения, используемые для беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане».

Среди других примеров неправильных с точки зрения администрации Трампа трат USAID — выделение 47 тысяч долларов на «трансгендерную оперу» в Колумбии и 32 тысячи долларов на «трансгендерный комикс» в Перу, а также 6 миллионов долларов на финансирование туризма в Египте. Кроме того, говорится в сообщении, агентство финансировало сотни тысяч порций еды «для боевиков, связанных с «Аль-Каидой», в Сирии».

«Все это происходило десятилетиями», — говорится в сообщении, но при Трампе «расточительство, мошенничество и злоупотребления немедленно заканчиваются».

Агентство по международному развитию было создано в 1961 году. В день инаугурации Дональд Трамп заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы провести ревизию программ на соответствие «американским ценностям» и целям внешней политики США. 3 февраля исполняющим обязанности главы USAID был назначен госсекретарь Марк Рубио, что, как отмечали американские СМИ, означает, что агентство фактически передано под контроль Госдепартаменту США.

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