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Трамп скоро поговорит с лидером Китая

12:28 183

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие 48 часов. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Он (Трамп) сказал в Овальном кабинете, что это состоится в течение следующей пары дней», - сказала Ливитт.

Ранее Трамп анонсировал, что контакты между США и КНР могут состояться в ближайшие 24 часа. «Что касается Китая. Будем разговаривать с Китаем, возможно, в ближайшие 24 часа», - заявил американский президент.

Президент США подписал 1 февраля указ о введении таможенных пошлин в отношении поставок товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся на импорт из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные пошлины в размере 10% вводятся на товары из КНР.

Позднее Трамп приостановил на месяц введение пошлин на товары из Мексики после того, как президент страны Клаудия Шейнбаум дала согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США в целях ужесточения борьбы с незаконной иммиграцией и торговлей наркотиками.

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