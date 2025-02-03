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Экс-глава НАТО не остался без работы

12:48 1398

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг станет министром финансов Норвегии, сообщает NRK со ссылкой на источники. Назначение последует за распадом коалиционного правительства, в том числе отставки нынешнего главы Минфина Трюгве Ведума, отмечает телерадиокомпания.

Столтенберг в прошлом дважды был премьер-министром Норвегии, с 2014 по 2024 год он занимал пост генсека НАТО. В 2022-м, перед очередным продлением полномочий в Североатлантическом альянсе, Столтенберг должен был стать главой ЦБ Норвегии, после отставки ему прочили пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности.

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