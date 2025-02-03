Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу?

Как уже сообщалось, Никол Пашинян находится в США с рабочим визитом. Согласно официальной версии, цель визита – участие в 5-м Международном саммите по свободе вероисповедания и в «Национальном молитвенном завтраке» в Вашингтоне. Накануне своей поездки Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване, что в ходе визита его встреча с президентом Дональдом Трампом не запланирована. В то же время армянский премьер охарактеризовал свой визит в США как «чрезвычайно важный», отметив, что решение об участии в саммите по свободе вероисповедания было принято «после консультаций с партнерами». И хотя Пашинян не уточнил, о каких именно «партнерах» идет речь, нетрудно догадаться, что премьер имел в виду лоббистов Армении в США, включая «Армянский национальный комитет Америки», поддерживающий тесные связи с рядом представителей администрации Трампа. По сообщениям армянских СМИ, Пашиняна в поездке сопровождают глава МИД Арарат Мирзоян и депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арсен Торосян. Из чего следует, что в программе визита премьер-министра Армении не только обсуждение вопросов вероисповедания, он планирует провести в Вашингтоне и определенные политические встречи.

Ранее ереванские паблики писали, что МИД и посольство Армении в Вашингтоне пытались организовать для Пашиняна хотя бы неформальную встречу с Трампом, но получили вежливый отказ. Что неудивительно – Трампу, который занят «разрушением глубинного государства» в США и развязыванием глобальных торговых войн путем введения новых тарифов, сейчас не до Пашиняна. Что же касается Международного саммита по свободе вероисповедания (IRF Summit 2025), то это уже пятое мероприятие, организуемое американскими НПО, которые занимаются защитой прав человека и религиозных свобод. Сопредседателями саммита являются бывший сенатор-республиканец Сэм Браунбек и Кэтрин Лантос Суэтт, президент Фонда прав человека имени Тома Лантоса. Ну а почетным председателем организационного комитета саммита с 2024 года является республиканец Джеймс Лэнкфорд, член сенатского Комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Отвечая на вопрос, имеет ли IRF Summit 2025 какое-либо отношение к правительству США, стоит напомнить, что в 2024 году на его открытии с видеосообщением выступил тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен, хотя ни один высокопоставленный представитель администрации Байдена на мероприятии не присутствовал. Однако в начале января, примерно за десять дней до завершения полномочий Байдена, в СМИ Республики Бангладеш появились сообщения о том, что новоизбранный президент Дональд Трамп пригласил в Вашингтоне лидера Националистической партии этой страны Тарика Рахмана и еще двух высокопоставленных членов партии на «Национальный молитвенный завтрак» в рамках Международного саммита по свободе вероисповедания. При этом посольство США в Дакке заявило, что правительство США никакого отношения к саммиту не имеет.

«Правительство США и Государственный департамент не участвуют в управлении, финансировании или влиянии на приглашения и участников саммита IRF или Национального молитвенного завтрака», — подчеркнул представитель посольства США в столице Бангладеш. Дело в том, что Международный саммит по свободе вероисповедания (IRF) отличается от организуемой правительствами США и стран-партнеров ежегодной «Международной встречи министров по вопросам религиозной свободы». В последний раз подобное мероприятие проводилось в Берлине правительством ФРГ 10–11 октября 2024 года. «Заявления, комментарии, позиции и мнения участников или бывших должностных лиц саммита IRF или «Национального молитвенного завтрака» не следует интерпретировать как выражение взглядов, позиций или политики правительства США», — подчеркнул представитель посольства США в Дакке. В то же время, учитывая, что руководство оргкомитета саммита состоит из республиканцев, а ближайшее окружение Трампа включает убежденных консерваторов, можно предположить, что в мероприятии все-таки примут участие представители нынешней американской администрации. Вероятно, те, кто организовал поездку Никола Пашиняна, учли этот момент и теперь пытаются помочь премьер-министру найти подход к новой администрации Трампа.