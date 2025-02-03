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Пашинян: Для армян избрали роль мучеников, чтобы управлять ими

13:08 2055

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии сил, которые хотят сделать армянское общество управляемым посредством спекуляций на тему «геноцида армян».

Пашинян отметил, что пришел к этому выводу, уже будучи премьер-министром, посетовав, что не догадался об этом раньше.

«У меня такой же разговор с самыми разными руководителями, которые говорят следующее: «Знаете что? В этом мире у всех своя роль, ваша роль быть мучениками». Но мы больше не хотим быть мучениками, мы хотим быть обычным народом. Мы хотим, чтобы в Армении обычный человек жил обычной жизнью, а не был в роли представителя народа-мученика.

Я думаю, что это очень важный вопрос, и мы должны обсудить его на национальном уровне, и я не хочу, чтобы это было нашей исторической миссией, нашей ролью, нашим местом в этом мире. Мы будем бороться изо всех сил, чтобы не быть мучениками.

Это то изменение в риторике, которое происходит, и я считаю, что превращение этой риторики в реальность является исторической миссией. Мы будем бороться, чтобы выполнить эту миссию», - сказал Пашинян.

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