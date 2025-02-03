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Экс-канцлера Германии Шрёдера госпитализировали

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13:11 851

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер госпитализирован из-за диагностированного у него эмоционального выгорания.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление лечащего врача Шрёдера.

«Господин Шрёдер страдает тяжелым синдромом эмоционального выгорания с типичными признаками глубокого истощения и резко выраженной нехватки энергии». Кроме того, наблюдаются «трудности с концентрацией внимания и памятью, а также нарушения сна», - отметил врач. Он также указал на «снижение эмоциональной устойчивости». Состояние политика, по его словам, настолько плохое, что он отправился на клиническое лечение по совету врача.

Адвокат Шрёдера Ханс-Петер Хубер подтвердил эту информацию агентству.

Шрёдер был канцлером ФРГ в 1998–2005 годах. После ухода с поста главы правительства он возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток». После вторжения РФ в Украину Шрёдер вышел из совета директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав совета директоров «Газпрома».

В ФРГ после начала войны РФ против Украины Шрёдера лишили части привилегий. Сам он говорил, что считает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может поспособствовать завершению войны. В марте 2022 года Шрёдер разрабатывал мирный план по Украине, но стороны не приняли его идеи.

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