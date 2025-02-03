Синоптики прогнозируют дожди и ветер

В среду, 5 февраля, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможна изморось, вечером ожидается дождь. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 7-9° тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых районах ожидаются осадки, в горных районах – снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем - 6-11° тепла. В горах ночью 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.