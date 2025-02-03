Преступников и нелегалов отправят в «мегатюрьму»

Сальвадор согласился размещать в своих тюрьмах задержанных в США нелегальных мигрантов. Предполагается, что их отправят в «Центр заключения террористов», известный как «мегатюрьма».

Соглашение для борьбы с нелегальной миграцией президент Сальвадора Найиб Букеле и госсекретарь США Марко Рубио заключили на встрече 3 февраля. В пресс-релизе на сайте Госдепа уточняется, что Сальвадор решил принять членов сальвадорской банды MS-13 и венесуэльской банды Tren de Aragua, которые находятся на территории США нелегально.

«Мы отправим их, а Сальвадор посадит их в свои тюрьмы. Он (Найиб Букеле) предложил сделать то же самое с преступниками, которые в настоящее время отбывают наказание в США, даже если они являются американскими гражданами или легальными резидентами», — сказал Рубио.

Букеле, комментируя итоги встречи, заявил, что Сальвадор предложил США «передать на аутсорсинг часть своей тюремной системы». Он уточнил, что Сальвадор будет принимать только «осужденных преступников» и взимать плату, которая станет для США «относительно низкой», но в то же время позволит сделать тюремную систему в стране более устойчивой.