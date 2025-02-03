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На смену Трампу идет Ходорковский

13:44 1602

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский и предприниматель Борис Зимин собирают заявки от работающих в Украине русскоязычных медийных, правозащитных, аналитических и гуманитарных проектов, которые остались без финансирования от Госдепа США.

Как сообщают зарубежные СМИ, общий объем фонда — 600 тысяч долларов. 

«Фонд Бориса Зимина и фонд, основанный Михаилом Ходорковским, готовы поддержать тех, кто делает важную работу, но временно оказался без финансирования», — написал Ходорковский в своем телеграм-канале.

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