На смену Трампу идет Ходорковский

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский и предприниматель Борис Зимин собирают заявки от работающих в Украине русскоязычных медийных, правозащитных, аналитических и гуманитарных проектов, которые остались без финансирования от Госдепа США.

Как сообщают зарубежные СМИ, общий объем фонда — 600 тысяч долларов.

«Фонд Бориса Зимина и фонд, основанный Михаилом Ходорковским, готовы поддержать тех, кто делает важную работу, но временно оказался без финансирования», — написал Ходорковский в своем телеграм-канале.