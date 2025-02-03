Кремль не комментирует «прогресс» по Украине

Кремль не может добавить ничего нового к своим прежним комментариям в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о «прогрессе» в вопросе по Украине. Так ответил на вопрос ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме», - заявил представитель Кремля.

Общаясь накануне с журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что «по России и Украине» достигнут «значительный прогресс», призвал смотреть, «что произойдет».