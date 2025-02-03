Турция примет 15 освобожденных палестинских заключенных

Турция примет 15 палестинских заключенных, которые должны покинуть Палестину после освобождения из тюрьмы в соответствии с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Об этом передает Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции.

Соглашение о прекращении огня включало пункт, согласно которому некоторые из палестинцев, приговоренных Израилем к пожизненному заключению, должны быть высланы из Палестины без права возвращения после освобождения.

В соответствии с указаниями президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция и ряд других стран примут некоторых из палестинцев, которые окажутся вынуждены жить вдали от родины после освобождения из тюрьмы.