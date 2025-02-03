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У Трампа приложили руку к документу с Арменией

14:14 1280

Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявил, что армяно-американская хартия о стратегическом партнерстве была согласована с администрацией Дональда Трампа.

14 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и бывший госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне хартию о стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном.

Стороны заявили, что комиссия по стратегическому партнерству очертит план по расширению сотрудничества в таких сферах, как экономика (включая энергетику и инновации), оборона, безопасность, развитие демократии и правосудие.

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