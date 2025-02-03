Азербайджан, Иран и Россия обсудят строительство железной дороги Решт – Астара

Об этом сказал журналистам посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

Главы МИД, Минтранса, Минэнерго и таможенных служб Азербайджана, Ирана и России встретятся в ближайшее время для обсуждения хода строительства железнодорожной ветки Решт - Астара международного транспортного коридора Север - Юг.

«Мы планируем в ближайшее время провести трехстороннюю встречу с участием министров иностранных дел, министров транспорта, министров энергетики и руководителей таможенных служб Ирана, России и Азербайджана», - сказал он.

Посол отметил, что договор о реализации этого проекта планируется подписать до марта 2025 года.

Линия Решт - Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, линия Астара (иранский город) - Астара (азербайджанский город) - при участии Москвы, Тегерана и Баку.

Межправительственное соглашение о создании коридора Север - Юг протяженностью 7 200 км было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позднее состав стран-участниц расширился до 14. Западная сухопутная ветка коридора проходит по территории Азербайджана, восточная - по территории Туркменистана и Казахстана, водный маршрут - по Каспийскому морю.