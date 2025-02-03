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Французские военные базы станут турецкими

14:27 870

Турция получит от правительства Чада две бывшие французские военные базы в Чаде вблизи границы с Ливией и Суданом, пишут зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что французская армия передала свою последнюю базу в Чаде в ходе военной церемонии в столице страны Нджамене. Центральноафриканская страна в конце ноября резко прекратила военное сотрудничество с Парижем, и французские войска начали покидать страну в конце декабря.

Солдаты и истребители из Франции размещались в Чаде почти постоянно с момента обретения страной независимости в 1960 году, помогая обучать чадских военных.

Эта страна, расположенная в основном в пустыне, была ключевым звеном военного присутствия Франции в Африке и ее последним плацдармом в Сахельском регионе после вынужденного вывода французских войск из Мали, Буркина-Фасо и Нигера в результате военных переворотов.

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