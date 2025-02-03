USD 1.7000
EUR 1.7519
RUB 1.7036
Подписаться на уведомления
Как взорвали Армена Саркисяна
Новость дня
Как взорвали Армена Саркисяна

Путин не отстанет от Украины

ISW
14:31 751

Кремль, очевидно, не планирует заканчивать войну в ближайшие месяцы, ведь российский генштаб планирует операции, которые продлятся до лета, а возможно, и до осени. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Российское командование, вероятно, действует, руководствуясь предположением или прямым знанием о том, что президент России Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине в ближайшее время», - говорят аналитики.

На это их натолкнула, в частности, активность россиян на линии Купянск-Боровая-Лиман. Попытки охватить Купянск и захватить другие территории в Харьковской области почти наверняка потребуют от Москвы многомесячных усилий, чтобы пройти еще до 30 километров и захватить на этом пути ряд небольших населенных пунктов, поддерживая при этом логистику через реку Оскол.

Украинские и российские военные блогеры предполагают, что российское военное командование может планировать захват города Великий Бурлук, чтобы выстроить сплошную линию фронта от Волчанска на севере до Купянска на юге.

Сейчас российские войска находятся на расстоянии 30-35 километров от Великого Бурлука, и соответственно им понадобится от полугода до года на медленное, изнурительное продвижение к этому городу, оценивают в ISW эти предположения.

«Российские командиры, кажется, не обеспокоены скоростью или последовательностью их продвижения в Украине, вероятно, потому что они верят, что война будет продолжаться, пока Россия не победит Украину в военном отношении», - говорят аналитики.

Анализируя публичные заявления Путина, в ISW пришли к мнению, что российский президент сформулировал теорию победы, которая полагается на постепенное, ползучее продвижение в Украине, которое может продолжаться бесконечно долго. И на переговорах он будет требовать отдать ему все, или он возьмет это со временем военным путем. Военное командование РФ, очевидно, в своих планах исходит именно из такой позиции, говорят аналитики.

Путин не отстанет от Украины
Путин не отстанет от Украины ISW
14:31 752
Французские военные базы станут турецкими
Французские военные базы станут турецкими
14:27 871
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
14:14 1290
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
13:51 871
ВСУ выбили россиян с передовых позиций
ВСУ выбили россиян с передовых позиций обновлено 13:44
13:44 3601
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт главная тема
05:23 5912
Пашинян: Для армян избрали роль мучеников, чтобы управлять ими
Пашинян: Для армян избрали роль мучеников, чтобы управлять ими
13:08 2068
Убийство Армена: чеченская или украинская версия?
Убийство Армена: чеченская или украинская версия? главная тема; все еще актуально
3 февраля 2025, 22:29 8904
Новая АФФА отменяет свое же решение и меняет правила во время игры
Новая АФФА отменяет свое же решение и меняет правила во время игры Разве так можно?
12:20 2452
В Южной Корее подтвердили: северокорейцы больше не воюют с Украиной
В Южной Корее подтвердили: северокорейцы больше не воюют с Украиной
11:23 3254
Иран стахановскими темпами создает ядерное оружие
Иран стахановскими темпами создает ядерное оружие
11:10 2025

ЭТО ВАЖНО

Путин не отстанет от Украины
Путин не отстанет от Украины ISW
14:31 752
Французские военные базы станут турецкими
Французские военные базы станут турецкими
14:27 871
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
14:14 1290
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
13:51 871
ВСУ выбили россиян с передовых позиций
ВСУ выбили россиян с передовых позиций обновлено 13:44
13:44 3601
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт главная тема
05:23 5912
Пашинян: Для армян избрали роль мучеников, чтобы управлять ими
Пашинян: Для армян избрали роль мучеников, чтобы управлять ими
13:08 2068
Убийство Армена: чеченская или украинская версия?
Убийство Армена: чеченская или украинская версия? главная тема; все еще актуально
3 февраля 2025, 22:29 8904
Новая АФФА отменяет свое же решение и меняет правила во время игры
Новая АФФА отменяет свое же решение и меняет правила во время игры Разве так можно?
12:20 2452
В Южной Корее подтвердили: северокорейцы больше не воюют с Украиной
В Южной Корее подтвердили: северокорейцы больше не воюют с Украиной
11:23 3254
Иран стахановскими темпами создает ядерное оружие
Иран стахановскими темпами создает ядерное оружие
11:10 2025
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться