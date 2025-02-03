Ракетный удар по украинскому городу: много жертв

Россия нанесла ракетный удар по городу Изюму. Есть погибшие и раненые, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли. На эту минуту 17 раненых, пять из них госпитализированы в медицинское учреждение», - написал он, чуть позже добавив, что пострадавших уже 20 человек.

По словам Синегубова, россияне атаковали центральную часть Изюма. На месте работают все экстренные службы.