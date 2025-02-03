Ракетный удар по украинскому городу: много жертв
Россия нанесла ракетный удар по городу Изюму. Есть погибшие и раненые, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли. На эту минуту 17 раненых, пять из них госпитализированы в медицинское учреждение», - написал он, чуть позже добавив, что пострадавших уже 20 человек.
По словам Синегубова, россияне атаковали центральную часть Изюма. На месте работают все экстренные службы.
February 4, 2025
Изюм был захвачен российскими войсками весной 2022 года, однако в сентябре того же года украинские военные освободили его. В городе шли тяжелые бои, в результате в нем было разрушено около 80% многоэтажных домов.