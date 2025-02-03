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Названо количество проектов дошкольного образования общинного типа

14:41 124

Министерство науки и образования Азербайджана обнародовало статистику проектов по регионам в рамках грантового конкурса «Организация услуг дошкольного образования общинного типа в 2024–2025 учебном году».

В сообщении пресс-службы министерства говорится, что на сегодняшний день в 14 экономических районах Азербайджана в рамках грантового конкурса реализуются 188 проектов. Благодаря этим проектам около 5000 детей дошкольного возраста вовлечены в образовательные группы.

«Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» предусматривает увеличение числа детей, охваченных дошкольным образованием, до 50 процентов.

Проект направлен на расширение доступа к дошкольному образованию по всему Азербайджану, развитие дошкольного образования и обеспечение качественных образовательных услуг, особенно в отдаленных горных селах, не охваченных учреждениями дошкольного образования.

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