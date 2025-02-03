USD 1.7000
EUR 1.7519
RUB 1.7036
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Ильхам Алиев в спортивном лицее в Баку

фото
14:56 1874

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее «Вэтэн» имени Тарлана Хейбатова в Баку после проведенной реконструкции.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в лицее.

Было отмечено, что спортивный лицей «Вэтэн», носящий имя шехида Первой Карабахской войны Тарлана Хейбатова, создан в 2022 году на базе средней школы номер 126. Работы по реконструкции, проведенные за счет государственных капиталовложений в лицее на 600 ученических мест, были завершены в декабре 2024 года.

В капитально отремонтированном учебном корпусе лицея есть 22 классные комнаты, которые оснащены необходимыми учебными пособиями. В этом корпусе размещаются химическая, физическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики и допризывной военной подготовки, библиотека, актовый зал на 240 мест, административные и подсобные помещения. Интернет-связь, мебель, инвентарь и другое необходимое оборудование отвечают современным требованиям.

В спортивном корпусе учебного заведения капитально отремонтированы универсальный зал (для баскетбола, волейбола, гимнастики, фехтования и др.) и зал борьбы. Кроме того, реконструированы тренажерный зал, зал дзюдо, кабинет физиотерапии, зал спортивной реабилитации, паровая комната и подсобные помещения.

В рамках проекта капитально отремонтировано и общежитие на 100 мест. Столовая лицея рассчитана на 220 человек. Кухня, прачечная и другие подсобные помещения также оснащены самым современным оборудованием.

Отметим, что в реконструированном лицее обучение проводится в V–XI классах. Обучением и воспитанием учащихся занимаются около 60 учителей. Предусмотрено предоставлять общежитие занимающимся профессиональным спортом учащимся, приезжающим из регионов. В лицее также будет обеспечено питание этих спортсменов в соответствии с их ежедневным рационом. Во дворе учебного заведения проведены масштабные работы по благоустройству.

Юбилейное поздравление Севиль Алиевой Поладу Бюльбюльоглы
Юбилейное поздравление Севиль Алиевой Поладу Бюльбюльоглы
15:11 2500
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну по ту сторону океана; все еще актуально
05:12 3511
Смертник взорвал Армена Саркисяна
Смертник взорвал Армена Саркисяна новые подробности; обновлено 16:48
16:48 1487
«Зеленые» облигации SOCAR в приложении Mobil Şöbə от Банка Республика
«Зеленые» облигации SOCAR в приложении Mobil Şöbə от Банка Республика
15:59 506
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу?
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу? наш комментарий
12:59 2964
Ильхам Алиев в спортивном лицее в Баку
Ильхам Алиев в спортивном лицее в Баку фото
14:56 1875
Украина поднимет руки вверх?
Украина поднимет руки вверх? аналитики в объективе Эйнуллы Фатуллаева
3 февраля 2025, 22:45 8944
Путин не отстанет от Украины
Путин не отстанет от Украины ISW
14:31 2684
Французские военные базы станут турецкими
Французские военные базы станут турецкими
14:27 2971
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
14:14 3441
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
13:51 1612

ЭТО ВАЖНО

Юбилейное поздравление Севиль Алиевой Поладу Бюльбюльоглы
Юбилейное поздравление Севиль Алиевой Поладу Бюльбюльоглы
15:11 2500
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну по ту сторону океана; все еще актуально
05:12 3511
Смертник взорвал Армена Саркисяна
Смертник взорвал Армена Саркисяна новые подробности; обновлено 16:48
16:48 1487
«Зеленые» облигации SOCAR в приложении Mobil Şöbə от Банка Республика
«Зеленые» облигации SOCAR в приложении Mobil Şöbə от Банка Республика
15:59 506
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу?
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу? наш комментарий
12:59 2964
Ильхам Алиев в спортивном лицее в Баку
Ильхам Алиев в спортивном лицее в Баку фото
14:56 1875
Украина поднимет руки вверх?
Украина поднимет руки вверх? аналитики в объективе Эйнуллы Фатуллаева
3 февраля 2025, 22:45 8944
Путин не отстанет от Украины
Путин не отстанет от Украины ISW
14:31 2684
Французские военные базы станут турецкими
Французские военные базы станут турецкими
14:27 2971
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
14:14 3441
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
13:51 1612
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться