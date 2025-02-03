В Ливии отменили Новый год и рэперов

Министерство внутренних дел восточной Ливии ввело новые ограничения на рэп-музыку, потребовав от исполнителей получать официальное разрешение перед выступлениями или публикацией песен.

В заявлении ведомства говорится, что «распространение рэп-композиций, содержащих непристойные выражения», противоречит моральным нормам ливийского общества. Власти также обвинили жанр в «эксплуатации несовершеннолетних» и пропаганде правонарушений, включая подталкивание детей к проституции, суициду и бунту против семьи и общества.

Новое ограничение продолжает серию запретов, введенных правительством восточной Ливии. Ранее власти отменили празднование Нового года, заявив, что оно противоречит нормам шариата.