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Юбилейное поздравление Севиль Алиевой Поладу Бюльбюльоглы

Отдел информации
15:11 2506

Дочь общенационального лидера Гейдара Алиева, сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева - Севиль Алиева направила в редакцию haqqin.az поздравительное письмо Поладу Бюльбюльоглы.

Сегодня выдающемуся деятелю культуры, депутату Милли Меджлиса, проработавшему долгие годы на постах министра культуры и посла Азербайджана в России, Поладу Бюльбюльоглы исполняется 80 лет.

«Творчество Полада Бюльбюльоглы сыграло важную роль не только в музыкальной сфере, но и в признании культуры нашего народа в мире. Каждая песня, исполненная им, каждое произведение, написанное им, отражает богатую историю и духовность азербайджанского народа. Как художник, посвятивший свою жизнь музыке, Полад Бюльбюльоглы вдохновил множество поколений, его искусство и творчество стали основой музыкальной культуры Азербайджана.

С днём рождения, дорогой друг! Мы благодарны за вдохновение, которое Вы приносите своей музыкой. Пусть в новом году всё будет так, как Вы хотите», - говорится в поздравительном письме Севиль Алиевой.

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