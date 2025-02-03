Россия завела «сирийскую шарманку»

У новых властей Сирии «не очень заладился диалог и понимание», заявил глава МИД России Сергей Лавров на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

«В Сирии, конечно, большие проблемы, в том числе проблема у той власти, которую воплощает сейчас лидер ХТС аль-Джулани (новый лидер Сирии Абу Мохаммед аль-Джулани), и тех групп, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание.

Там еще требуется очень активно и конструктивно, не пытаясь набирать геополитические очки, а думая о будущем сирийского народа, содействовать национальному диалогу. Для этого необходимо объединение усилий всех внешних игроков», - сказал Лавров.

По его словам, Запад «стремится отстранить Россию, Китай и Иран на второстепенные позиции от процесса сирийского урегулирования».