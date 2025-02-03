В России задумались об эвакуации Петербурга

Власти Санкт-Петербурга создадут комиссию по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города, которая будет работать «в мирное и военное время». Это следует из проекта постановления губернатора Александра Беглова, опубликованного на сайте городской администрации. Отмечается, что новый орган решено создать в соответствии с постановлением правительства о порядке эвакуации населения, которое в ноябре 2023 года утвердил президент РФ Владимир Путин.

Согласно пояснительной записке к документу, в задачи эвакуационной комиссии будут входить планирование, подготовка, организация и полное обеспечение эвакуации, а также координация органов, сил и средств непосредственно в ней участвующих. Кроме того, комиссия будет организовывать учения по гражданской обороне и следить за подготовкой объектов гражданской обороны.

В новый орган войдут чиновники из сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, транспортных организаций, представители органов внутренних дел, связи, военных комиссариатов, войск национальной гвардии и других структур. Комиссия будет подотчетна губернатору Санкт-Петербурга, а ее руководителем станет курирующий ЖКХ вице-губернатор. На данный момент эту должность занимает Евгений Разумишкин.

В ноябре прошлого года МЧС предложило законодательно закрепить в законе термины «эвакуация населения» и «защита материальных, культурных ценностей и архивных документов», а также переформулировать задачи гражданской обороны и уточнить полномочия в этой области Кабмина, органов государственной власти регионов и муниципалитетов. В ведомстве пояснили, что в условиях войны с Украиной и угрозы ударов беспилотниками и высокоточными ракетами необходимо установить четкие правила по эвакуации.

В Госдуме поддержали эту инициативу. «Все эти 30 лет мы, усиленно развивая законодательство по чрезвычайным ситуациям, совершенно не задумывались о совершенствовании законодательства по гражданской обороне. Но это было связано с той политикой, которая была в 90-е годы. Помните, когда все у нас были друзьями.

И не было нужды никакой обеспечивать гражданскую оборону», — говорил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Теперь же, по его словам, нужно «совершенствовать» законодательство в области гражданской обороны, в том числе заниматься вопросом эвакуации.