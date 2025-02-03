Флешмоб от госкомитета

В соответствии с поручением главы государства успешно реализуется «Первая государственная программа по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». В рамках этой программы Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев проводит флешмобы с участием деятелей искусства, интеллигенции и молодежи, работающих в различных сферах.

Эти мероприятия направлены на информационную, пропагандистско-разъяснительную и агитационную работу. Участники флешмобов выражают свою поддержку проделанной работе, Великому возвращению, а также моральную поддержку возвращающимся жителям.

На данный момент в Карабахе и Восточном Зангезуре вместе с переселенцами, а также бывшими вынужденными переселенцами, которые сейчас участвуют в реализации проектов в этом регионе, проживает около 30 тысяч человек. Эти люди задействованы в различных сферах, включая здравоохранение, образование, культуру, туризм, промышленность и энергетику, а также работают в местных филиалах государственных учреждений, учреждениях, которые возобновили свою деятельность.

Представляем вашему вниманию видео-флешмоб, подготовленный госкомитетом.