USD 1.7000
EUR 1.7519
RUB 1.7036
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Флешмоб от госкомитета

видео
15:34 996

В соответствии с поручением главы государства успешно реализуется «Первая государственная программа по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». В рамках этой программы Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев проводит флешмобы с участием деятелей искусства, интеллигенции и молодежи, работающих в различных сферах.

Эти мероприятия направлены на информационную, пропагандистско-разъяснительную и агитационную работу. Участники флешмобов выражают свою поддержку проделанной работе, Великому возвращению, а также моральную поддержку возвращающимся жителям.

На данный момент в Карабахе и Восточном Зангезуре вместе с переселенцами, а также бывшими вынужденными переселенцами, которые сейчас участвуют в реализации проектов в этом регионе, проживает около 30 тысяч человек. Эти люди задействованы в различных сферах, включая здравоохранение, образование, культуру, туризм, промышленность и энергетику, а также работают в местных филиалах государственных учреждений, учреждениях, которые возобновили свою деятельность.

Представляем вашему вниманию видео-флешмоб, подготовленный госкомитетом.

Юбилейное поздравление Севиль Алиевой Поладу Бюльбюльоглы
Юбилейное поздравление Севиль Алиевой Поладу Бюльбюльоглы
15:11 2510
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну по ту сторону океана; все еще актуально
05:12 3515
Смертник взорвал Армена Саркисяна
Смертник взорвал Армена Саркисяна новые подробности; обновлено 16:48
16:48 1505
«Зеленые» облигации SOCAR в приложении Mobil Şöbə от Банка Республика
«Зеленые» облигации SOCAR в приложении Mobil Şöbə от Банка Республика
15:59 508
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу?
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу? наш комментарий
12:59 2965
Ильхам Алиев в спортивном лицее в Баку
Ильхам Алиев в спортивном лицее в Баку фото
14:56 1880
Украина поднимет руки вверх?
Украина поднимет руки вверх? аналитики в объективе Эйнуллы Фатуллаева
3 февраля 2025, 22:45 8947
Путин не отстанет от Украины
Путин не отстанет от Украины ISW
14:31 2688
Французские военные базы станут турецкими
Французские военные базы станут турецкими
14:27 2980
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
14:14 3453
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
13:51 1614

ЭТО ВАЖНО

Юбилейное поздравление Севиль Алиевой Поладу Бюльбюльоглы
Юбилейное поздравление Севиль Алиевой Поладу Бюльбюльоглы
15:11 2510
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну
Нетаньяху к Трампу за лицензией на войну по ту сторону океана; все еще актуально
05:12 3515
Смертник взорвал Армена Саркисяна
Смертник взорвал Армена Саркисяна новые подробности; обновлено 16:48
16:48 1505
«Зеленые» облигации SOCAR в приложении Mobil Şöbə от Банка Республика
«Зеленые» облигации SOCAR в приложении Mobil Şöbə от Банка Республика
15:59 508
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу?
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу? наш комментарий
12:59 2965
Ильхам Алиев в спортивном лицее в Баку
Ильхам Алиев в спортивном лицее в Баку фото
14:56 1880
Украина поднимет руки вверх?
Украина поднимет руки вверх? аналитики в объективе Эйнуллы Фатуллаева
3 февраля 2025, 22:45 8947
Путин не отстанет от Украины
Путин не отстанет от Украины ISW
14:31 2688
Французские военные базы станут турецкими
Французские военные базы станут турецкими
14:27 2980
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
У Трампа приложили руку к документу с Арменией
14:14 3453
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
Кремль не комментирует «прогресс» по Украине
13:51 1614
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться