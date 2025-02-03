Не так страшен Трамп, как его малюют

Дональд Трамп отложил на 30 дней введение драконовских 25-процентных пошлин на импорт из Мексики и Канады. Произошло это за два дня до вступления этих пошлин в силу, что даже на подходе вызвало сильнейший шторм среди ближайших союзников США. Вспоминается бессмертная фраза Конрада Аденауэра, бывшего федерального канцлера Германии: «Какое мне дело до моей вчерашней глупой болтовни?» Трамп в последний момент принял замечательное и, конечно, правильное решение после разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, а потом и с канадским премьером Джастином Трюдо. Оба назвали разговоры с президентом США «хорошими». Шейнбаум пообещала отправить на границу с США для борьбы с нелегалами 10 тысяч военных. Трюдо сказал, что он выделит 1,3 миллиарда долларов для борьбы как с мигрантами, так и для пресечения поставок в США синтетического наркотика фентанил. Премьер даже назначил специального уполномоченного под названием Fentanyl Czar, который в режиме 24/7 будет отслеживать положение на границе с Америкой, предупреждая попытки проникновения наркокартелей.

Что произошло? Трамп опять победил, как в случае с Колумбией? Или он вовсе и не хотел вводить эти пошлины, а просто начал свой обычный хайп, и скоро весь пар в гудок вышел? «Трамп весь в этом, — говорит на условиях анонимности один из бывших мексиканских руководителей. — Он предпочитает держать дамоклов меч над головами». Возможно, конечно, и существование другой версии. Трампу, каким бы могущественным он бы себя не считал, сейчас было бы не просто сражаться на северном и южном фронте в то время, как на восточном ему уже противопоставили силу. Китай в ответ на введение против него 10-процентных пошлин (оно-таки состоялось в указанное время) после решения Трампа о тарифах принял ответные меры. Пекин обложил пошлинами американские СПГ, нефть, уголь и сельскохозяйственную технику, а также компанию Google. Вот там-то разворачивается настоящая торговая война, а соседи США пока подождут. В этих условиях контрмеры Канады и Мексики также могли бы весьма негативно сказаться на американской экономике. Трюдо опубликовал список американских товаров на сумму в 100 миллиардов долларов, на которые в этот вторник были бы введены пошлины Канады. Приблизительно то же самое пообещала Шейнбаум, которая сказала, что Мексика заранее готовилась к самому неприятному сценарию, и подготовили план Б.

Как считают американские экономисты, в случае этой полномасштабной войны на всех фронтах ВВП США, рост которого в 2024 году составил 2,3 процента, сократится на 1 процент. Поэтому можно ожидать, что Дональд Трамп на время уберет в ножны свой дамоклов меч, по крайней мере по отношению к соседям. Пока неутомимый американский президент разрабатывает планы экономического покорения всей планеты, ему поступил весьма неожиданный и приятный, хотя и чрезвычайно экзотический подарок. Он пришел от сальвадорского президента Найиба Букеле. Тот принял госсекретаря США Марко Рубио, который в рамках своего латиноамериканского турне после Панамы прибыл в Сан-Сальвадор. И там Букеле, убежденный сторонник Трампа, предложил Америке нечто совершенно невероятное. Он сказал, что готов принять в своей стране и разместить в ее тюрьмах опасных американских преступников — граждан США. Можно представить себе, что у Рубио от такой неожиданной оферты дыхание сперло. Но он успел промолвить: «Это самое экстраординарное миграционное соглашение, которое когда-либо существовало». Пока неизвестно, согласится ли администрация Трампа отправлять граждан своей страны в Сальвадор. Она ограничилась лишь признанием Букеле за это отважное предложение. Первым начал рукоплескать небезызвестный Илон Маск. «Отличная идея!» — написал он в своей соцсети Х.

В этом смелом плане есть, однако, одна сложность. Букеле заслужил себе репутацию одного из самых эффективных президентов в мире, борющихся с организованной преступностью. Он за короткий срок мечом и огнем ликвидировал многие банды и резко снизил уровень насилия в Сальвадоре. Однако все это было достигнуто за счет массового нарушения прав человека, при постоянных обвинениях властей в неправомерных арестах и злоупотреблениях полиции. Наконец, в сальвадорских тюрьмах царит полная антисанитария, они переполнены. Как сообщает правозащитная организация Human Rights Watch, заключенные имеют очень ограниченный доступ к еде и воде. Что скажут в Америке, если выяснится, что их граждане, пусть совершившие тяжкие преступления, будут содержаться в одних камерах с сальвадорскими головорезами?