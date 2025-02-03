Маск теперь «спецгосслужащий»
Миллиардер Илон Маск официально работает под руководством президента США Дональда Трампа как специальный государственный служащий.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова представителя Белого дома.
Впервые Белый дом прокомментировал правовую основу, на которой Маск сейчас работает в Вашингтоне. Этот статус означает, что Маск – миллиардер, технологический предприниматель – не является волонтером, но и не является штатным федеральным служащим.
Согласно информации Министерства юстиции, специальный государственный служащий – это «любой, кто работает или, как ожидается, будет работать на правительство в течение 130 дней или меньше в течение 365-дневного периода».
Маск не получает зарплату, сообщил телеканалу человек, знакомый с его трудоустройством. Маск также имеет сверхсекретный допуск к государственной тайне, сообщил телеканалу чиновник, знакомый с этим вопросом.
Как специальный государственный служащий Маск подпадает под действие федерального закона о конфликте интересов, который запрещает государственным служащим участвовать в делах, которые могут повлиять на их финансовые интересы. Этот закон может быть применен как в уголовном, так и в гражданском порядке, но обеспечивать его соблюдение может только Министерство юстиции.