Маск теперь «спецгосслужащий»

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова представителя Белого дома.

Впервые Белый дом прокомментировал правовую основу, на которой Маск сейчас работает в Вашингтоне. Этот статус означает, что Маск – миллиардер, технологический предприниматель – не является волонтером, но и не является штатным федеральным служащим.

Согласно информации Министерства юстиции, специальный государственный служащий – это «любой, кто работает или, как ожидается, будет работать на правительство в течение 130 дней или меньше в течение 365-дневного периода».

Маск не получает зарплату, сообщил телеканалу человек, знакомый с его трудоустройством. Маск также имеет сверхсекретный допуск к государственной тайне, сообщил телеканалу чиновник, знакомый с этим вопросом.

Как специальный государственный служащий Маск подпадает под действие федерального закона о конфликте интересов, который запрещает государственным служащим участвовать в делах, которые могут повлиять на их финансовые интересы. Этот закон может быть применен как в уголовном, так и в гражданском порядке, но обеспечивать его соблюдение может только Министерство юстиции.