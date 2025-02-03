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«Зеленые» облигации SOCAR в приложении Mobil Şöbə от Банка Республика

15:59 510

Банк Республика, один из ведущих банков страны, создал для своих клиентов новую инвестиционную возможность.

Так, новые «зеленые» облигации, выпущенные Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на сумму 200 миллионов долларов США, теперь можно заказать через мобильное приложение Mobil Şöbə от Банка Республика, а также обратившись в филиалы банка.

Облигации, предлагаемые под лозунгом «Зеленый доход, зеленое будущее», не только обеспечат инвесторам стабильный и надежный доход, но и помогут в реализации значимых «зеленых» энергетических проектов в нашей стране, а также поспособствуют развитию возобновляемых источников энергии.

Основные характеристики «зеленых» облигаций SOCAR следующие:

- Номинальная стоимость — 1 000 долларов США;

- Срок обращения — 5 лет;

- Годовая доходность — 6%;

- Выплата процентов — ежеквартально.

Отметим, что крайний срок приобретения «Зеленых облигаций» — 28 февраля 2025 года.

Инвесторы могут получить «Зеленые облигации» SOCAR и воспользоваться инвестиционными возможностями, разместив свои заказы до этой даты.

Более подробную информацию можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebookinstagramlinkedintelegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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