Смертник взорвал Армена Саркисяна

Следствие рассматривает несколько возможных мотивов убийства Армена Саркисяна при взрыве в ЖК «Алые паруса», сообщает ТАСС со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

По их словам, среди версий есть и убийство из мести.

* * * 16:12

Взрыв в подъезде московского ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб Армен Саркисян, бывший антимайдановец, сепаратист и создатель добровольческого отряда «АрБат», согласно одной из версий, мог совершить смертник.

Об этом сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах.