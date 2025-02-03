Смертник взорвал Армена Саркисяна
Следствие рассматривает несколько возможных мотивов убийства Армена Саркисяна при взрыве в ЖК «Алые паруса», сообщает ТАСС со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.
По их словам, среди версий есть и убийство из мести.
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Взрыв в подъезде московского ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб Армен Саркисян, бывший антимайдановец, сепаратист и создатель добровольческого отряда «АрБат», согласно одной из версий, мог совершить смертник.
Об этом сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах.
«Подрыв в жилом доме в «Алых парусах», согласно приоритетной версии, совершил смертник. По предварительным данным, он привел в действие взрывное устройство, которое принес с собой. Проверяется версия о том, что он является уроженцем Армении», - сказал собеседник Интерфакса.
По данным правоохранительных органов, приоритетной версией этого преступления является «передел сфер влияния».
Как отмечает «РЕН ТВ», первый погибший, предположительно, и есть преступник, который привел в действие противопехотную мину МОН-50 при появлении Саркисяна.
По информации «Известий», ранее судимый гражданин Армении привел в действие мину при появлении Армена Саркисяна.
Взрыв в подъезде элитного жилого комплекса произошел вчера утром. Первоначально сообщалось, что вместе с Саркисяном погиб его охранник. Еще четыре человека получили ранения. ЧП пока расследуется как массовое убийство, совершенное общеопасным способом, но не исключена переквалификация на теракт. «Известия» пишут, что сейчас рассматриваются две версии убийства Саркисяна: украинский след и борьба за рынок табачной продукции. Также газета пишет, что задержано несколько пособников смертника.