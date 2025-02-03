Азербайджанские школьники впервые запустят спутник на орбиту с помощью ракеты SpaceX

Азербайджан укрепляет свои позиции в области космических исследований. В последние годы значительные успехи в реализации национальных спутниковых программ, организации конкурсов инноваций и развитии образования в областях науки, технологий, инженерии и математики повышают интерес молодого поколения к этой сфере и ускоряют технологическое развитие страны.

Развитие космических технологий ускоряется с каждым днем. Эти инновации не только ускоряют научные исследования, но и способствуют развитию коммерческих проектов. Одним из таких достижений является миниатюризация космических устройств. Создание маленьких, легких, но высокофункциональных устройств открывает новую революционную эру в этой области.

Шаги по оснащению школ современным технологическим оборудованием и улучшение профессионального развития учителей также играют важную роль в будущих успехах учеников. Особенно через семинары, обучающие программы и проекты, связанные с космическими новшествами, школьники с малых лет узнают, как работают современные технологии, и мотивируются строить свою будущую карьеру в этой области.

Важно отметить, что инициативы Космической академии Азеркосмоса незаменимы в этой области. Эти инициативы не ограничиваются только теоретическими знаниями, но и направляют молодежь на поиск решений реальных глобальных проблем.

Конкурсы инноваций, научные конференции и технологические выставки, организованные среди школьников, предоставляют отличную платформу для демонстрации их идей и получения международного признания. Эти мероприятия не только способствуют обмену знаниями, но и стимулируют творческую активность и научную инициативу среди молодого поколения, открывая для них новые возможности для роста и развития.

Одним из ключевых достижений этих инициатив в 2025 году станет запуск пико-спутника PocketQube на космическую орбиту с помощью ракеты-носителя SpaceX. Этот проект будет реализован в рамках «Азербайджанского национального конкурса инноваций спутников», организованного Космической академией, на основе научных исследований учеников 7-9-х классов и дополнительно подчеркнет достижения страны в области космических технологий.

Спутники PocketQube впервые были запущены на орбиту в ноябре 2013 года с помощью платформы UniSat-5, принадлежащей Австрии. В рамках этого запуска было выведено на орбиту несколько мини-спутников, включая WREN (Германия), T-LogoQube (США) и QBScout-1 (Италия). Эта концепция не только является продуктом технологического прогресса, но и символизирует идею о том, что космос принадлежит всем.

Стандартные размеры этих спутников составляют 5x5x5 см, а вес — примерно 250 граммов. Они изготовлены из прочных материалов (алюминиевые сплавы, композиты на основе углерода), что обеспечивает механическую устойчивость и управление температурой.

Программа «совместного запуска» (rideshare) SpaceX, которая снижает стоимость вывода малых спутников на орбиту, делает проект экономически более доступным. Суть программы заключается в том, что при одном запуске ракеты на орбиту одновременно выходят малые спутники, принадлежащие различным организациям.

Кроме того, высоконадежная платформа запуска SpaceX обеспечит безопасную доставку спутника PocketQube на орбиту и поспособствует успешной реализации технических и научных целей проекта.

Эти инициативы подчеркивают роль азербайджанских школьников в интеграции в международные космические технологии, значительное влияние передовых технологий на образование и шаги, предпринятые для повышения цифровой грамотности учеников. Кроме того, эти проекты стимулируют молодежь со школьного возраста устанавливать новые местные и международные связи и применять теоретические знания на практике в сложных проектах.