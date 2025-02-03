Опасения Турции: Израиль может возобновить бои

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что существует неопределенность относительно того, не возобновит ли Израиль боевые действия в Газе по завершении обмена пленными.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

«Международное сообщество должно мобилизоваться, чтобы сделать прекращение огня в Газе постоянным. У меня была встреча с членами политбюро ХАМАС. ХАМАС без колебаний выполняет требования соглашения о прекращении огня. Однако существуют некоторые вопросы по поводу того, какую позицию займет правительство Нетаньяху после освобождения израильских заложников. Возможность того, что Нетаньяху возобновит боевые действия, беспокоит всех», - сказал Фидан.