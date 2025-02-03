Требовали $100 тысяч: в Баку задержали вымогателей

Правоохранительные органы задержали двух человек, подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч долларов у 31-летнего жителя Гянджи.

Мужчина обратился в полицию с заявлением, что ему угрожают и требуют крупную сумму денег. Сотрудники Управления полиции Бинагадинского района Баку задержали по подозрению в вымогательстве 47-летнего Г.Гасанова и 42-летнего А.Балаева. При личном досмотре у Гасанова были обнаружены таблетки трамадола и марихуана.

Следствие продолжается.