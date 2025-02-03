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Потери высокие, наступление замедлилось

ISW
17:17 2043

В январе 2025 года российские войска продолжали нести большие потери на фронте, несмотря на снижение темпов продвижения по сравнению с концом прошлого года, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на сводку Министерства обороны Украины от 3 февраля, согласно которой в январе 2025 года российские войска понесли потери в 48 240 человек, ISW отмечает, что это второй по величине потерь месяц с начала вторжения в 2022 году. Первым стал декабрь прошлого года, когда, по данным украинского Минобороны, российские потери составили 48 670 человек.

По геолокационным данным, которые проанализировали аналитики ISW, в январе российские войска заняли 498 кв. км территории в Украине и Курской области — примерно 16 кв. км в день. По имеющимся данным, потери россиян составили примерно 96 человек на квадратный километр захваченной территории.

По оценкам ISW, в декабре 2024 года российские войска в общей сложности заняли 593 кв. км территории. «Сокращение захваченной территории примерно на 100 кв. км в период с декабря 2024 года по январь 2025 года в сочетании с аналогичным ежемесячным уровнем потерь указывает на то, что российские силы несут такие же высокие потери, несмотря на меньшее количество территориальных достижений в краткосрочной перспективе», — пишут аналитики института.

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