Транзит газа в обмен на Запорожскую АЭС

Украина была готова продолжить контракт на транзит российского газа в Европу через свою территорию в обмен на возвращение контроля над Запорожской атомной электростанцией и прекращение обстрелов РФ энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил в Facebook директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он ссылается на информацию экс-премьер-министра Молдовы Иона Стурза.

По его данным, украинское правительство якобы вело соответствующие переговоры с РФ, но Москва не согласилась на такие условия.

Также он добавил, что через Украину и пункт Исакча-Орловка с 11 февраля может начаться транзит газа в Приднестровье от венгерского трейдера MIT International AG объемом до 5 миллионов кубометров в сутки. По данным Омельченко, планируется качать газ на Молдавскую ГРЭС.