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Стрельба в шведской школе: пятеро раненых

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В школе в городе Эребру в центральной части Швеции (в 200 км западнее от Стокгольма) произошла перестрелка. По сообщению Reuters, ранения получили пять человек.

На месте работают полицейские, врачи и спасатели. Полиция квалифицирует произошедшее как тяжкое насильственное преступление. Сотрудники правопорядка заявили о проведении крупной операции, призвав людей держаться подальше от этого района.

«Подтверждено, что пять человек получили ранения, — говорится в заявлении полиции. — В настоящее время это рассматривается как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах».

Вероятно, стрельба произошла в Комвуксе или в центре образования для взрослых. Эти центры посещают в основном те, кто не окончил начальную или среднюю школу.

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