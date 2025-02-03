Из-за Азербайджана, Беларуси и Армении Евросоюз создал новую структуру

Согласно официальному сообщению из Брюсселя, с 1 февраля в составе Еврокомиссии начало работать Главное управление по вопросам расширения и Восточного партнерства (DG ENEST), которое будет отвечать за процесс расширения ЕС, переговоры о вступлении стран-кандидатов, а также за диалог с потенциальными кандидатами.

«Региональное сотрудничество и региональные инициативы, включая постепенную интеграцию стран-кандидатов по мере их продвижения в процессе присоединения к союзу, являются еще одной важной задачей DG ENEST, - сообщается в официальном пресс-релизе ЕС. - Эта структура также будет управлять большей частью финансовой и технической помощи Евросоюза партнерам по расширению, а также таким странам Восточного партнерства, как Армения, Азербайджан и Беларусь. Кроме того, DG ENEST будет оказывать постоянную поддержку Украине, продолжит работу по ее восстановлению и реконструкции, а также разместит Украинскую донорскую платформу».

О планах создать генеральный директорат впервые объявила в сентябре 2024 года на презентации Коллегии комиссаров председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ну а официальное решение Еврокомиссии на этот счет было принято в декабре 2024 года.

Марта Кос, комиссар ЕС по вопросам расширения, подчеркнула, что мир, свободы и благополучие в Европе зависят от Европейского союза, его силы и масштабов. «В этом и заключается суть нашей политики расширения, - пояснила еврокомиссар. - Впервые за последние 10 лет перед нами открывается возможность завершить переговоры о членстве в ЕС одной или даже нескольких стран в течение нашего пятилетнего мандата».