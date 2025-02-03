Подавил бунт в Седнае: бывший глава МВД Сирии сдался властям

Мухаммед аль-Шаар, бывший министр внутренних дел Сирии, сдался новым властям. Бывший глава МВД пошел на контакт с силовиками добровольно, сообщает «Аль-Арабия».

Мухаммед аль-Шаар с 2011 по 2018 год занимал пост министра внутренних дел. До этого руководил военной полицией. Согласно «Аль-Арабия», бывший министр причастен к подавлению бунта в тюрьме Седная в 2008 году, в ходе которого, согласно открытым данным, было убито более 20 заключенных. С середины 2011 года аль-Шаар находится под западными санкциями. Бывший глава МВД Сирии заявил телеканалу, что во время исполнения обязанностей министра не нарушал закон.

Ранее переходному правительству Сирии сдался Атеф Наджиб, двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада. В 2011 году Наджиб занимал должность руководителя безопасности в Деръа — одного из очагов «арабской весны» в Сирии.