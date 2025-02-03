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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Украина готова обсуждать выборы с США

18:20 462

Украина и США не обсуждали возможность проведения выборов в стране до конца 2025 года. В то же время, если команда Белого дома поднимет этот вопрос, Киев готов его обсудить. Такое заявление сделала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого надо завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", - сказала Маркарова.

Напомним, что США хотят, чтобы Украина провела выборы, если в ближайшие месяцы ей удастся договориться о перемирии. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

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