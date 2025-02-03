Глава МАГАТЭ об угрозе ядерной аварии в Киеве

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Киевскую электрическую подстанцию. Об этом он сообщил 4 февраля в социальной сети X.

«Я нахожусь на Киевской электрической подстанции — важной части энергосистемы Украины, необходимой для обеспечения ядерной безопасности. Ядерная авария может произойти как в результате прямого нападения на станцию, так и в результате нарушения электроснабжения», — написал Гросси.

Цель визита — оценить ситуацию на Киевской подстанции и оказать помощь для предотвращения ядерной аварии, пояснил гендиректор МАГАТЭ.

По словам Гросси, именно эта подстанция имеет решающее значение для безопасности атомной энергетики Украины.