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Глава МАГАТЭ об угрозе ядерной аварии в Киеве

18:31 260

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Киевскую электрическую подстанцию. Об этом он сообщил 4 февраля в социальной сети X.

«Я нахожусь на Киевской электрической подстанции — важной части энергосистемы Украины, необходимой для обеспечения ядерной безопасности. Ядерная авария может произойти как в результате прямого нападения на станцию, так и в результате нарушения электроснабжения», — написал Гросси.

Цель визита — оценить ситуацию на Киевской подстанции и оказать помощь для предотвращения ядерной аварии, пояснил гендиректор МАГАТЭ.

По словам Гросси, именно эта подстанция имеет решающее значение для безопасности атомной энергетики Украины.

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