Новый лидер Сирии у Эрдогана: Ожидаются важные соглашения
18:52 506
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре исполняющего обязанности президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.
Турецкие СМИ пишут, что на встрече будут подписаны важнейшие соглашения.
February 4, 2025
*** 18:33
Новый лидер Сирии Ахмед Аш-Шараа и его делегация прибыли в Анкару на президентском самолете, отправленном в Дамаск президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве дружеского жеста, сообщают турецкие СМИ.
February 4, 2025
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