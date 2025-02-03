Новый лидер Сирии у Эрдогана: Ожидаются важные соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре исполняющего обязанности президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Турецкие СМИ пишут, что на встрече будут подписаны важнейшие соглашения.

*** 18:33

Новый лидер Сирии Ахмед Аш-Шараа и его делегация прибыли в Анкару на президентском самолете, отправленном в Дамаск президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве дружеского жеста, сообщают турецкие СМИ.